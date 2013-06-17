Скандал в США: спецслужбы пытались прослушать телефон Медведева

Агентство национальной безопасности США пыталось прослушать телефонные разговоры Дмитрия Медведева, занимавшего в тот момент пост президента России, во время его визита в Лондон на саммит "Большой двадцатки" в 2009 году.

Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на документы, предоставленные бывшим сотрудником ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвардом Сноуденом, сообщает Lenta.ru.

Согласно переданным британским спецслужбам отчетам АНБ, специалисты американо-британской базы радиоперехвата Menwith Hill в графстве Северный Йоркшир пытались расшифровать звонки Медведева и других российских делегатов в Москву, которые осуществлялись через спутниковые каналы связи. Насколько успешной была эта операция, газета не сообщает.

В документах, оказавшихся в распоряжении издания, также содержатся свидетельства того, что британские спецслужбы по распоряжению правительства Великобритании осуществляли электронную слежку за иностранными политиками во время встреч как глав государств, так и министров финансов государств-членов "Большой двадцатки" (G20), проходивших в 2009 году в Лондоне.

По данным газеты, Британское агентство электронной безопасности GCHQ контролировало электронную переписку и телефонные звонки политиков. Речь идет, в частности, о представителях ЮАР и Турции. Слежка осуществлялась при помощи организованных спецслужбами интернет-кафе, а также принадлежащих участникам саммитов смартфонов Blackberry. Круглосуточное дежурство обеспечивали в течение конференций 45 аналитиков, которые формировали краткие сводки о всех телефонных звонках. Полученную информацию спецслужбы передали британскому правительству.

В материалах подчеркивается, что информация поступала не задним числом, а в реальном времени, что позволяло корректировать ход переговоров. Применяемые спецслужбами технологии прослушки названы в документах "революционными".

Информация о слежке во время саммитов G20 была опубликована британской газетой накануне открытия саммита "Большой восьмерки" в Северной Ирландии.

Напомним, в США разразился скандал,касающийися прослушки. Так, 5 июня, британское издание Guardian сообщило, что американское Агентство национальной безопасности собирает данные обо всех звонках пользователей одной из крупнейших телекоммуникационных компаний США – Verizon.