Коррупционный скандал в Чехии: правительство уходит в отставку

17 июня 2013, 08:14

Покинуть свой пост он был вынужден после громкого коррупционного скандала

Глава чешского правительства Петр Нечас уходит в отставку.

Об этом премьер заявил на съезде Гражданской демократической партии, лидером которой он является, пишет Вести.ру

Покинуть свой пост он был вынужден после громкого коррупционного скандала. 13 июня, полиция задержала ближайшую помощницу Нечаса, а также некоторых других высокопоставленных чиновников из правящей партии.

Премьер Нечас уходит, вместе с ним уходит и правительство Чехии. Об этом премьер, уже бывший, заявил поздно вечером в воскресенье, 16 июня. "Я понимаю, что перипетии моей личной жизни осложняют политическую жизнь целого государства, — цитируют Нечаса чешские СМИ. — Я очень внимательно следил за развитием событий и хочу подчеркнуть, что я осознаю свою политическую ответственность и то, к каким последствия все это привело".

Кто будет новым премьером — решит парламент. Ради этого депутаты собрались ночью, чего никогда не было в новейшей истории Чешской республики. Сам Петр Нечас заявил, что кандидатуру премьера надо обсудить с президентом Чехии Милошем Земаном.

События прошедшей недели, которые чешские СМИ уже назвали "мыльной оперой", стали стремительно развиваться в ночь с 12 на 13 июня, когда было задержано восемь высокопоставленных чиновников, активистов гражданской демократической партии, близких к Нечасу, в том числе — глава его секретариата Яна Нагийева.

Позднее семерых из них арестовали, предъявив им обвинения в коррупции и превышении своих служебных полномочий. Нагийева негласно поручила главе чешской разведки следить за супругой премьера Радкой. Нечас, поначалу утверждавший, что не знал про слежку ничего, 15 июня, в субботу, признался, что все-таки видел материалы слежки.

48-летний Петр Нечас — в политике с 1991 года. С 1992 года он становится депутатом Парламента от гражданской демократической партии, которую возглавил в 2010 году. В том же году он становится премьер-министром Чешской республики. Сейчас же, покидая пост премьер-министра, Нечас оставляет и пост председателя Гражданской демократической партии.

Напомним, 13 июня, чешская полиция задержала руководителя секретариата премьер-министра страны Яну Нагыову.

Как сообщали СМИ, Нагыова, которая является союзником премьер-министра Чехии Петра Нечаса, а также несколько политиков были задержаны по подозрению в коррупции.

видео:  Вести.ру

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