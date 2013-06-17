В Турции два крупных профсоюза объявили забастовку в поддержку "террористов"

В Турции, где продолжаются акции протеста, два крупных профсоюзных объединения призвали граждан к проведению сегодня общенациональной забастовки.

Между тем, минувшей ночью полицейские вновь применили дубинки и слезоточивый газ для разгона демонстрантов в ряде районов Стамбула, сообщают Вести.ру.

Как сообщалось, столкновения между полицейскими и протестующими не прекращались и на выходных.

16 июня в центре Стамбула собрались на митинг сторонники действующего премьера. В ходе выступления Реджеп Тайип Эрдоган назвал тех, кто провоцирует столкновения с полицейскими, "террористами". Кроме того, он подчеркнул, что подобные действия являются "ничем иным, как попыткой меньшинства навязать свою волю большинству". "Мы не могли этого позволить и не позволим и впредь", — заявил глава правительства.

Напомним, акции протеста в защиту парка Гези начались в Стамбуле почти три недели назад. Манифестанты выступали за сохранение парка и против сноса культурного центра Ататюрка. Впоследствии акции протеста приобрели антиправительственный характер и переросли в столкновения с полицией.

Видео: Вести.ру