Болгарию охватили многотысячные антиправительственные митинги

В Болгарии три дня проходят антиправительственные демонстрации.

В воскресенье,16 июня, в Софии по данным МВД республики, около 15 тысяч человек принимали участие в митинге, пишет ИТАР-ТАСС.

Толпы людей почти полностью блокировали движение автотранспорта в центре города. Возле здания Народного собрания участники шествия провели минуту молчания в знак протеста против политики властей. Затем они блокировали Орлов мост - один из основных транспортных узлов столицы и излюбленное место проведения протестных акций. Шествие носит мирный характер, многие пришли с детьми.

В Варне также проходит антиправительственная акция. На центральную улицу города вышли около 2 тысяч человек. В центре Пловдива собрались около 3 тысяч человек, чтобы выразить несогласие с политикой нового правительства. На улицы Бургаса вышло около 300 митингующих.

Причиной массовых антиправительственных акций по всей Болгарии стало назначение 14 июня на пост председателя Государственной службы национальной безопасности Болгарии депутата от партии, представляющей турецкое этническое меньшинство. Несмотря на согласие Деляна Пеевски отказаться от данного поста, протесты в крупнейших городах страны продолжаются.

Напомним, в Турции, почти три недели продолжаются акции протеста в защиту парка Гези в Стамбуле.Протестующие выступали за сохранение парка и против сноса культурного центра Ататюрка. Впоследствии акции протеста приобрели антиправительственный характер и переросли в столкновения с полицией.