За въезд в Россию украинцам придется заплатить – СМИ

Российские депутаты подготовили поправки к федеральным законам "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" и "О правовом положении иностранных граждан в РФ", которые обязывают иностранцев, в том числе и украинцев, при въезде в Россию, не требующем визы, покупать миграционный вексель.

Рост числа трудовых мигрантов авторы проекта считают "одной из наиболее острых проблем, связанных с миграционной ситуацией в России", пишет Коммерсантъ.

"В 2012 году на территорию РФ въехали 15,88 млн человек (выдано разрешений на работу 1,34 млн), за аналогичный период 2011 года - 13,8 млн (1,19 млн). Указанные цифры отражают только официальную статистику. По неофициальным данным, на территории страны постоянно находится от 3 млн до 7 млн нелегальных трудовых мигрантов", - указывается в пояснительной записке к документу.

С точки зрения депутатов, рост числа низкоквалифицированных трудовых мигрантов угрожает национальной целостности России и осложняет криминогенную обстановку. В 2012 году к административной ответственности привлекли 2,5 млн человек, в 2011 году - 2,4 млн.

При этом депутаты указали, что в 2012 году из РФ было выслано 35 134 человека, в 2011 году - 28 585 человек. По оценкам аналитиков, средняя цена депортации гражданина из стран Средней Азии составляет от 30 тыс. до 40 тыс. руб. "Данные расходы создают неоправданную нагрузку на бюджет страны и перечеркивают эффект для экономики государства от труда иностранных мигрантов", - убеждены авторы документ.

Поэтому они намерены ввести новый финансовый инструмент, который гарантирует платежеспособность иностранцев, - миграционный вексель. "Миграционный вексель - именной беспроцентный казначейский вексель - будет приобретаться иностранным гражданином, прибывшим в Россию в порядке, не требующем получения визы, с целью обеспечения платежеспособности в случае его депортации. Являясь безусловным финансовым обязательством, он будет подлежать погашению при выезде иностранного гражданина из РФ", - отмечается в законопроекте.

Кроме этого законопроект позволит привлечь в бюджет страны дополнительные средства, объем которых может достигать 225 млрд руб. в год (расчет из номинала миграционного векселя 30 тыс. руб. и количества мигрантов в течение года — 7,5 млн человек).

"Это абсолютно нереализуемо - у нас ведь безвизовый въезд, - рассказала изданию глава комитета Гражданское содействие Светлана Ганнушкина. - Мне бы очень хотелось, чтобы с авторов законопроекта при въезде в другое государство брали тоже небольшую сумму в размере 30 тыс. евро или долларов на всякий случай, если они что-то там учудят".

"Это дискриминационная мера, потому что априори признается, что мигранты могут нарушить закон и будут подвергнуты депортации", - полагает глава Московского бюро по правам человека Александр Брод. По его мнению, в миграционной политике должен быть наведен порядок, но с использованием других механизмов, в том числе просветительской работы с самими мигрантами - через посольства, консульства, Россотрудничество.

Напомним, ранее в Минздраве РФ заявили, что нужно ввести выездные визы, чтобы ограничить поток нелегальной миграции.