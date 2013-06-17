Американский миллиардер назвал "шуткой" историю о краже перстня Путиным

История американского миллиардера Роберта Крафта о том, что в 2005 году президент России Владимир Путин прикарманил его перстень Super Bowl, оказалась шуткой.

Об этом говорится на сайте Национальной футбольной лиги США со ссылкой на официального представителя футбольного клуба "New England Patriots", принадлежащего Крафту.

"Это забавная история, которую Крафт снова рассказал ради смеха. Крафт уважает Россию и лично Владимира Путина и рад, что перстень хранится в московском Кремле", - заявил представитель клуба.

Ранее "Главред" сообщал, что Крафт восемь лет назад во время встречи с Путиным похвастал наградным перстнем победителя Суперкубка США по американскому футболу, полученным по случаю победы принадлежащей ему команды "Пэтриотс".

По его словам, он только дал Путину посмотреть перстень из белого золота с бриллиантами, а Путин спрятал перстень стоимостью 25 тыс. долл. в карман и ушел в сопровождении охраны. Все это время Крафт утверждал, что подарил перстень Путину из уважения к русскому народу. Вчера же он заявил, что скрывал факт кражи по просьбе администрации президента США Джорджа Буша-Младшего.

Пресс-секретарь Путина заявил, что президент готов купить Крафту другой перстень на свои деньги.