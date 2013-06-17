Война в Сирии забрала жизни около 100 тысяч человек

В Сирии более чем за два года гражданской войны около 100 тысяч человек погибли и "бесчисленное множество ранены".

Об этом заявил глава региональной делегации Международного Комитета Красного креста в России, Белоруссии, Молдавии и Украине Хуан Луис Кодерке Гальиго, пишет РИА Новости.

Помимо этого, тысячи людей пропали без вести, тысячи арестованы, сказал представитель МККК, принимающий участие в проходящей в Москве международной конференции "Типология войны: "Новые войны" и ситуация на Ближнем Востоке".

Примерно пять миллионов сирийцев стали беженцами. "В Сирии сейчас приблизительно четыре миллиона внутренне перемещенных лиц, более миллиона беженцев, которым пришлось бежать из страны", - сказал Гальиго.

В конце минувшей недели в ООН озвучили немного меньшую цифру жертв сирийского конфликта: с марта 2011 по апрель 2013 года погиб, по меньшей мере, 92901 человек. В то же время в ООН отмечали, что эта цифра не полностью отражает действительность, так как в списке фигурируют только те жертвы, имена, даты и места гибели которых подтверждены документально.

По беженцам в ООН тоже значительно меньшие цифры, чем озвучило в Москве представитель МККК. Число внутренне перемещенных лиц в результате войны в Сирии, по подсчетам ООН, превышает два млн человек, еще 1,6 млн сирийцев бежали из страны, преимущественно в Ливан, Иорданию, Турцию, Ирак и Египет, где они живут в специальных лагерях для беженцев.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев собирается провести специальную встречу по этой злободневной теме с представителями правительств европейских стран в конце июня в Женеве.

Сирийский кризис станет одной из главных тем на саммите "большой восьмерки" в Северной Ирландии.

Напомним, ранее в США заявили, что силы президента Сирии Башара Асада применяли химическое оружие "в малых масштабах".