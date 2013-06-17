Протесты в Турции: забастовка профсоюзов, 400 задержаных и мирные пешеходы

В Стамбуле сегодня сохраняется спокойная обстановка. На площади Таксим, которая последние два дня была полностью блокирована силами безопасности, осталось небольшое число полицейских, а население свободно перемещаться по ней и парку Гези.

Автомобильное движение на Таксиме пока не открывается, но поезда метро уже снова начали ходить в направлении площади, пишет ИТАР-ТАСС.

Коммунальщики очистили Таксим от мусора, высадили новые цветы на газоне у скульптурной композиции в центре площади. Однако на прилегающих к площади улицах еще видны следы недавних столкновений. Отремонтировать сломанные ограды и разбитые остановки пока не успели. Кроме того в прилегающих улицах остается большое количество полицейской спецтехники и автобусов для перевозки личного состава.

Местные жители довольны, что по площади можно, наконец, спокойно пройти. "Мы не против митингов, это право граждан, но нельзя блокировать общественные места", — отмечают прохожие.

Как заявил глава МВД Турции Муаммер Гюлер, 400 человек продолжают находиться в турецких тюрьмах в статусе задержанных. Ранее телеканал Си-эн-эн-Тюрк сообщил, что только в ходе протестов, продолжавших в ночь с воскресенья на понедельник, были задержаны 105 человек.

Как сообщалось, два профсоюзных объединения Турции - Конфедерация профсоюзов госслужащих и Конфедерация профсоюзов рабочих-революционеров объявили 17 июня забастовку, в связи с разгоном протестующих из парка Гези в центре Стамбула.

К ним примкнут три объединения, представляющие врачей, инженеров и стоматологов. Всего, как заявляет руководство профсоюзов, на улицы турецких городов могут выйти до 800 тысяч человек. Глава МВД уже заранее назвал забастовку незаконной и предупредил о возможных действиях полиции против демонстрантов