Наводнение в Германии: военные взрывают корабли, опубликованы фото

Мощное наводнение в Европе, от которого серьезно пострадали Германия, Чехия и Австрия, а также ряд других стран, привело к тому, что немецкие военные взрывают и топят баржи, которые должны стать основой для срочно возводимой искусственной плотины на Эльбе в немецкой земле Саксония-Анхальт.

Об этом со ссылкой на представителя регионального кризисного штаба сообщает РИА Новости.

Чтобы перекрыть брешь в дамбе, кризисный штаб пошел на экстраординарные меры: в субботу, 15 июня, вечером в этом месте были взорваны и затоплены две груженные щебнем баржи длиной 70 и 30 метров. На них с вертолетов были сброшены около 1 тысячи мешков с песком. Полностью перекрыть брешь не удалось, хотя она и уменьшилась до 20 метров. В воскресенье, 16-го, операция была продолжена.

"Третья баржа с помощью буксира-толкача была подведена на позицию и затоплена. Сейчас с вертолетов на это место сбрасывают мешки с песком. Также для укрепления дамбы военные сейчас затапливают судовые контейнеры", — сказала представительница кризисного штаба.

По ее словам, готовить о том, удалось ли на сей раз полностью закрыть брешь в дамбе, пока преждевременно. "Пока работы продолжаются. Говорить о результатах еще рано", — сказала собеседница агентства.

Ранее "Главред" сообщал, что коммуна Фишбек и окрестные деревни на северо-востоке Саксонии-Анхальт терпят бедствие уже неделю. В ночь на понедельник, 10 июня, здесь произошел прорыв дамбы и ее размыло до 90 метров. Вода из Эльбы поступала в низинные районы со скоростью 300 кубометров в секунду. Полностью затопило территорию площадью 200 квадратных километров. Были эвакуированы 8 тысяч человек.