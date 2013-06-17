Власти Турции пригрозили протестующим армией

17 июня 2013, 16:47

Вице-премьер Турции пригрозил использовать вооруженные силы для усмирения протестующих.

Фото с площади Таксир

Вице-премьер турецкого правительства Бюлент Ариндж пригрозил, что на разгон акций протеста в различных городах страны может быть направлена армия.

Об этом со ссылкой на местные СМИ передает Lenta.ru.

По словам чиновника, власти готовы пойти на этот шаг, если полицейских усилий по подавлению народных волнений будет недостаточно.

"Мы обязаны прекратить незаконные акции протеста. Если не хватает полиции, за дело возьмется жандармерия. Если же и этого будет недостаточно, мы задействуем армию. Все эти структуры совершенно легальны", — заявил Ариндж.

Кроме того, он подчеркнул, что полиция действует в рамках закона, а все жалобы на действия правоохранительных органов не имеют под собой никаких оснований. Чиновник также отказался считать протесты против действующих властей законными, поскольку, по его словам, акции в защиту стамбульского парка Гези давно переросли в "преступные сборища" людей, которым нет никакого дела до защиты природы.

Тем временем, министр внутренних дел Муаммер Гюлер заявил, что не обращался с просьбой о поддержке к вооруженным силам. По его словам, такой необходимости пока нет.

Отметим, что в Турции военизированная жандармерия исполняет функции внутренних войск и подчиняется не главе оборонного ведомства, а министерству внутренних дел.

По словам Гюлера, использование этой структуры для разгона демонстрантов — совершенно обычное явление, в котором нет никакой сенсации.

Последние несколько дней турецкие демонстранты в социальных сетях и частных разговорах делились информацией о том, что полиция уже не справляется с протестами, поэтому на помощь МВД вскоре может прийти министерство обороны.

Как сообщал "Главред", антиправительственные демонстрации, начавшиеся с протеста против вырубки стамбульского парка, идут в Турции уже 20 дней.

За это время жертвами столкновений с полицией стали уже пять человек, тысячи получили ранения.

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