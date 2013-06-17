В Северной Ирландии открылся саммит Большой восьмерки

В курортном городе Лох-Эрн, в Северной Ирландии, открылся ежегодный саммит Большой восьмерки, в которую входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада, Россия, а также представители Евросоюза.

Об этом сообщает ВВС.

Главной темой переговоров лидеров индустриально развитых стран в этом году станет гражданская война в Сирии и возможные пути выхода из сложившейся ситуации.

Отметим, что взгляд России на сирийское урегулирование существенно отличается от мнения лидеров США, Франции и Британии, потому аналитики проявляют повышенный интерес к российской делегации, возглавляемой президентом РФ Владимиром Путиным.

Ожидается, что он проведет переговоры со своими коллегами, как в двустороннем формате, так и за общим столом. По мнению многих специалистов, от исхода этих переговоров во многом будет зависеть дальнейшее развитие ситуации в Сирии и вокруг нее.

Непосредственно перед началом саммита Россия заявила, что наложит вето на любую резолюцию ООН, авторизующую создание над Сирией "бесполетной зоны".

Кроме того, Москва выступила с резким осуждением решения ряда стран Запада (включая США) начать поставки оружия сирийским повстанцам.

Помимо Сирии, лидеры США, Великобритании и Евросоюза собираются обсудить перспективы подписания широкого соглашения о свободной торговле. Этот договор может стать одним из самых значительных документов для мировой экономики на ближайшие десятилетия.

Среди других тем для обсуждения — глобальная борьба с уклонением от налогов, создание условий для ускорения экономического роста в мировом масштабе, а также борьба с терроризмом.

На время проведения саммита полиция и спецслужбы взяли курорт и его окрестности под усиленную охрану.

Опасаясь выступлений антиглобалистов, власти обнесли трехметровым металлическим забором комплекс гольф-клуба, где будут проходить мероприятия саммита.