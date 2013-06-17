Новый президент Ирана: международные санкции выгодны только Израилю

Международные санкции в отношении Ирана выгодны только Израилю.

Об этом заявил новоизбранный президент страны Хассан Рухани, передает "Интерфакс".

Также он подчеркнул, что будет добиваться отмены санкций.

"Мы предпримем два шага для прекращения санкций. Во-первых, мы собираемся удвоить прозрачность нашей ядерной программы. Во-вторых, мы намерены укрепить доверие между Ираном и международным сообществом", - заявил Рухани.

Кроме того, президент страны отметил, что иранский народ ничем не заслужил международных санкций. По его мнению, подобные санкции против Тегерана выгодны только одной стране – Израилю.

Отметим, что ранее некоторые американские политики выразили надежду, что избрание Рухани на пост президента будет способствовать налаживанию отношений с США и урегулированию вопросов по иранской ядерной программе.

Того же мнения придерживалась и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон.