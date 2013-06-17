США и Евросоюз начали создание зоны свободной торговли

Представители Евросоюза и США официально заявили о начале переговоров по созданию зоны свободной торговли.

Об этом передают РИА Новости.

"Сегодня особый день для отношений между ЕС и США. Мы объявляем о начале переговоров по соглашению о трансатлантическом партнерстве в сфере торговли и инвестиций", - заявил глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу.

Отметим, что это сообщение прозвучало на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном и президентом США Бараком Обамой.

"Мы говорим о самой крупной двусторонней сделке в истории. Эта сделка принесет 100 миллиардов фунтов Евросоюзу, 80 миллиардов — США и 85 миллиардов — остальному миру", — заявил, в свою очередь, Кэмерон.

Британский премьер также отметил, что создание зоны свободной торговли позволит создать миллионы новых рабочих мест и приведет к снижению цен на многие товары.

В свою очередь, Баррозу подчеркнул, что создание трансатлантической зоны свободной торговли позволит радикально изменить нынешнюю экономическую ситуацию в мире.

Основной темой предстоящих переговоров станет согласование стандартов качества продукции, а также отмена пошлин и обеспечение прозрачности в торговой сфере.

Из мандата на ведение переговоров по настоянию Парижа был исключен пункт о продукции кино- и телеиндустрии.

Если соглашение будет достигнуто, оно может означать самое радикальное изменение структуры мировой экономики с момента создания Всемирной организации торговли.