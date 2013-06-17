Путин стал "всеобщим оппонетом" G8, но может "переиграть всех" - западные СМИ

17 июня 2013, 21:35

Позиция Москвы по конфликту в Сирии сделала российского президента всеобщим оппонентом мировых лидеров.

Кэмерон встречает Путина

На саммите Большой восьмерки в Северной Ирландии российский президент Владимир Путин будет "всеобщим оппонентом", однако в итоге может "всех переиграть".

Об этом сообщает "Инопресса".

В частности, обозреватель британской The Independent увидел целый ряд "зловещих предзнаменований для G8 "во время воскресной пресс-конференции Путина и Кэмерона по итогам их переговоров в Лондоне. Кстати, многие издания сочли тон брифинга "ледяным".

"Всем было ясно, что российский президент не в лучшем настроении, пишет журналист. Путин "без труда произвел угрожающее впечатление. Его мертвые глаза бросали взгляды в зал - Путин встречался взглядом с журналистами и всматривался чуть дольше, чем следовало бы, а затем равнодушно переводил взгляд на другие объекты", - отметил журналист. 

Когда Путин заговорил, его мимика и жесты выражали "незаинтересованность и презрение", хотя в переводе слова казались теплыми.

Когда же британский журналист напомнил слова Кэмерона, что "у тех, кто поддерживает президента Асада, на руках кровь сирийских детей" (цитата по стенограмме на сайте Кремля), Путин, по мнению автора, проявил "недипломатичную ярость, на которую не смог бы навести лоск ни один переводчик".

После его фразы: "Думаю, что Вы не будете отрицать того, что вряд ли стоит поддерживать людей, которые не только убивают своих врагов, но вскрывают их тела и съедают их внутренности на глазах у публики и под камеры", Кэмерон явно почувствовал себя неловко. А в конце пресс-конференции Путин, по словам автора, раздраженно дожидался, пока британский премьер ответит на последний вопрос.

Фактически на стороне Путина – против поставки оружия сирийским мятежникам – выступил мэр Лондона Борис Джонсон. Со страниц The Daily Telegraph он предупредил Кэмерона, что вооружать "маньяков" было бы катастрофой.

Великобритания не должна использовать Сирию, как "арену для игры мускулами", единственным вариантом разрешения ситуации является "общее прекращение огня", подчеркнул он.

Американская пресса боится, что действия США и их союзников, готовящихся расширить поддержку повстанцев, могут оказаться "слишком мелкими и запоздалыми, чтобы достигнуть заявленной Обамой цели по отстранению Асада от власти".

Если бы этот шаг (военная поддержка) был сделан полтора года назад, он мог бы решительно развернуть ход гражданской войны с сирийским режимом и предотвратить появление экстремистских сил, связанных с "Аль-Каидой", которые ныне активны по всей стране, пишет The Washington Post.

"Россия переигрывает Обаму по Сирии" – гласит заголовок The Wall Street Journal, в прошлом постпреда США в ООН. Пока Обама "бродит как сомнамбула", Путин энергично преследует российские цели на Ближнем Востоке, сравнивает он.

"Неоимпериалистические цели Путина теперь имеют глобальный размах", - пишет Болтон. Пока Америка исходит из тезиса, будто в Сирии, Ливане, Иране или на Ближнем Востоке в целом интересы США и России совпадают, влияние Москвы будет расти, а американское влияние – уменьшаться, полагает он.

В качестве аргумента для такого вывода он приводит планируемые поставки в Сирию российских зенитно-ракетных комплексов С-300. Эта система может изменить стратегический баланс сил в Сирии, Ливане и Иране "во вред Израилю и Америке", предупреждает бывший американский постпред в ООН.

По его убеждению, намерения Кремля состоят именно в том, чтобы "изменить этот широкий стратегический баланс". Поэтому, как он рассуждает, Москва эксплуатирует политику Обамы "вернись домой, Америка".

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