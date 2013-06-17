Китай обогнал США в рейтинге суперкомпьютеров

Лидером рейтинга самых мощных компьютерных систем мира оказался Китай, опередивший традиционных лидеров – США и Японию.

ТОП-500 суперкомпьютеров возглавил китайский Tianhe-2 ("Млечный путь-2"), передает 3dnews.ru.

Tianhe-2 был разработан Китайским национальным университетом оборонных технологий, а его производительность составляет 33,86 петафлопс.

Система включает 16 тысяч вычислительных узлов, каждый из которых использует два процессора Intel Xeon Ivy Bridge и два чипа Xeon Phi. В совокупности Tianhe-2 объединяет 3,12 млн вычислительных ядер.

Таким образом, китайский суперкомпьютер значительно обошел по производительности американский Cray XK7 (Titan), который с показателем в 17,59 петафлопс были лидером прошлого года. Сейчас Titan занял вторую строчку рейтинга.

IBM Sequoia замыкает тройку лидеров с показателем 17,17 петафлопс, 98 тысяч вычислительных узлов и 1,6 петабайт памяти.

При этом по количеству суперкомпьютеров Китай (66 из 500 систем) занимает вторую позицию после США (252 из 500 систем), опережая Японию, Великобританию, Францию и Германию.

Отметим рост совокупной производительности систем рейтинга TOП-500: в прошлом году этот показатель составил 123 петафлопс, а в текущем – 223 петафлопс.

Рейтинг был составлен организацией International Supercomputing Conference (ISC), которая дважды в год обновляет его.

Первым список возглавил CM-5/1024, собранный Thinking Machines в 1993 году.

Начиная с основания рейтинга, США несколько лет подряд оставались безоговорочными лидерами этого списка, однако постепенно их начали теснить конкуренты, и в июне 2010 года наступил переломный момент, когда по теоретической пиковой производительности лидерство забрал китайский суперкомпьютер Nebulae.

В ноябре 2010 года Китай продолжил наступление и сумел отвоевать первую позицию в TOП-500. Лидером рейтинга стал суперкомпьютер Tianhe-1A.

В июне 2011 года в споре за лидерство с Китаем выиграла Япония – ее суперкомпьютер Kei отличался производительностью 8,162 петафлопс и сумел удержать первое место два сезона подряд.

В 2012 году США временно отвоевали лидерские позиции с помощью суперкомпьютеров Sequoia и Titan, но в нынешнем году Китай, который уже сумел завоевать лидерство во многих отраслях высоких технологий, вновь наступил на горло традиционным хозяевам суперкомпьютерного рынка.