Саммит G8 может принять решение по Сирии без участия России

Заявление лидеров Большой восьмерки по сирийской проблеме может быть принято без участия России, если ее президент Владимир Путин не изменит своей позиции.

Об этом сообщили западные СМИ со ссылками на мнение официальных лиц Британии, передает "Интерфакс".

Среди прочего, во время саммита в Северной Ирландии станет известно, "какие обязательства готова принять Россия на ведущем международной форуме", заявил один из источников.

Среди прочего, источник сообщил также, что на обеде в честь участников саммита премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон выдвинул положения по решению сирийской проблемы, которые следует обсудить.

Они включают в себя оказание гуманитарной помощи сирийскому населению, растущую проблему исламистского экстремизма в стране, вопросы о химическом оружии, передаче власти на примере Ливии, а также создание "переходной власти" в Сирии, включая вопрос о том, кто должен войти в ее состав.

По мнению Кэмерона все эти проблемы должны быть отражены в совместном заявлении по Сирии.

"Если Путин не согласится, остальные государства (Большой восьмерки – прим. ред.) могут пойти на принятие заявления без России", - отметил источник.

По мнению источника, семь государств из восьми "едины в вопросе курса, который приведет к окончанию насилия в Сирии, в то время как Россия, тем не менее, продолжает поддерживать режим ее главного союзника – президента Башара Асада".

Как сообщалось, по итогам встречи в рамках саммита с президентом США Бараком Обамой Путин сказал по сирийскому вопросу: "В чем-то наши позиции еще не совпадают, но мы объединены общим стремлением прекратить насилие, прекратить увеличение количества жертв, решить проблему мирными средствами, в том числе с помощью переговоров в Женеве".

Обама, в свою очередь, отметил: "У нас есть некоторые различия во взглядах по этому вопросу. Тем не менее, у нас есть общая заинтересованность в том, чтобы положить конец насилию, которое там имеет место, также заинтересованность в том, чтобы обезопасить химическое оружие, которое может находиться в Сирии, чтобы предотвратить его использование и распространение".

Напомним, вечером 17 июня открылся ежегодный саммит лидеров Большой восьмерки, в которую входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада, Россия и представители Евросоюза.