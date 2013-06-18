Обама пожаловался Путину на здоровье

На саммите Большой восьмерки, который проходит в Северной Ирландии, состоялась личная встреча президентов США и России – Барака Обамы и Владимира Путина.

Лидеры двух стран общались почти два часа, передает РИА Новости.

Главными темами разговора стали кибербезопасность, урегулирование конфликта в Сирии, экономическое сотрудничество, а также возрастные ограничения пребывания у власти.

В частности, Обама поделился с Путиным своими ощущениями от пребывания на высшем государственном посту уже второй срок подряд.

Среди прочего, Обама заявил, что Путин "все лучше и лучше преуспевает в области дзюдо", а сам он "становится все слабее и слабее" в баскетболе.

"Мы оба согласились с тем, что с возрастом все труднее справляться с нагрузкой", — отметил Обама, который моложе Путина на девять лет.

В целом, Обама и Путин в ходе переговоров выявили общую заинтересованность в использовании линии прямой связи для обмена срочными сообщениями в сфере кибербезопасности, проведении двустороннего саммита в Москве 3-4 сентября, активизации мирных переговоров по урегулированию в Сирии и в других вопросах.

"Мы провели обстоятельные переговоры практически по всем вопросам", - сообщил Путин по окончании беседы, которая длилась почти вдвое больше запланированного – 1 час 45 минут.

Москва и Вашингтон решили запустить новые механизмы экономического сотрудничества, включая контакты на уровне премьер-министра России и вице-президента США.

В частности, "вступление России в ВТО и отмена поправки Джексона-Вэника увеличивают возможности для развития торговли и инвестиций между нашими странами", - подчеркнул Обама.

Можно отойти от "ментальности холодной войны" и начать новое сотрудничество на благо безопасности не только России и США, но и всего мира, убежден американский лидер.

Главы государств обсудили ситуацию в Сирии, Иране, КНДР.

"Мы договорились подтолкнуть стороны сирийского конфликта сесть за стол переговоров на международной конференции в Женеве", - рассказал Путин.

Также российский лидер признал, что "в чем-то наши позиции еще не совпадают, но мы объединены стремлением предотвратить насилие, решать проблему мирными средствами".

Президенты также не обошли вниманием Иран: и Путин, и Обама выразили надежду, что результаты выборов в этой стране будут способствовать решению ядерной проблемы.

"Мы говорили о том, что у нас общие интересы в том, что касается борьбы с терроризмом, и мы будем продолжать укреплять наше взаимодействие в этой сфере, включая сотрудничество при подготовке к Олимпийским играм в Сочи", - заявил Обама, поблагодарив за помощь в связи с терактом в Бостоне.

Президенты приняли три заявления, решили создать в течение месяца рабочую группу по вопросам угроз в сфере кибербезопасности и установить линию прямой связи по этим вопросам, а также укреплять контртеррористическое сотрудничество, обмениваясь информацией по линии спецслужб.