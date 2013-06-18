НАТО передало Афганистану контроль над безопасностью в стране

НАТО передало властям Афганистана контроль над безопасностью в стране.

Об этом сегодня, 18 июня, заявил президент Афганистана Хамид Карзай, передает сообщает CNN.

В официальной церемонии передачи контроля принял участие генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

"Мы будем продолжать оказывать помощь афганским войскам в операциях, в случае необходимости, но собственные операции приводить в действие мы больше не будем", - заявил генсек НАТО.

Также он подчеркнул, что до конца 2014 года "наша боевая миссия будет полностью завершена".