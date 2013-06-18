Большая восьмерка начала войну с офшорами

Лидеры стран Большой восьмерки на саммите в Северной Ирландии начали "войну" с офшорами и уклонением от уплаты налогов.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Нам необходимо навести порядок в налогообложении и устранить все лазейки для уклонения от налогов", — подчеркнул британский премьер Дэвид Кэмерон, открывая саммит.

Среди прочего, участники встречи собираются выработать систему, по которой будет раскрываться информация об истинных владельцах офшорных зон.

Планируется, что одной из форм борьбы с уклонением от налогообложения станет зона свободной торговли между Евросоюзом и США. Первый раунд переговоров о ее создании пройдет в июле 2013 года в Вашингтоне.