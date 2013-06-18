Ким Чен Ын решил брать пример с Гитлера

Власти Северной Кореи занялись тщательным изучением опыта национал-социалистической партии Адольфа Гитлера.

Об этом со ссылкой на источник в КНДР сообщает портал New Focus International, передает Lenta.ru.

В частности, лидера Северной Кореи Ким Чен Ына заинтересовал тот факт, что режиму Адольфа Гитлера удалось в кратчайший срок восстановить экономику Германии после поражения в Первой мировой войне.

Также северокорейский чиновник рассказал, что Ким Чен Ын по случаю своего дня рождения 8 января подарил членам Государственного комитета обороны "Майн кампф" Гитлера.

Автобиографический труд вождя Третьего Рейха запрещен в КНДР, но якобы был издан ограниченным тиражом для узкого круга читателей.

Предполагается, что Ким Чен Ына, в частности, вдохновляют достижения национал-социалистов в популяризации спорта и пропаганде деторождения.

Международные аналитики отмечают, что после прихода к власти нового лидера в 2011 году государственные СМИ начали публиковать много материалов о спорте, а сам Ким часто появляется на публике в окружении детей.

Сообщается также, что глава министерства народной безопасности КНДР Чхве Пу Иль приказал подчиненным ориентироваться на образец гестапо — тайной полиции гитлеровской Германии.

Ким Чен Ын, которому сейчас, по разным данным, от 29 лет до 31 года, после прихода к власти рассматривался некоторыми наблюдателями как потенциальный реформатор.

К настоящему моменту в кругах северокорейской правящей элиты он успел приобрести репутацию жестокого политика.

Еще один информированный источник сообщил журналистам, что с наследием Гитлера Ким Чен Ын подробно ознакомился в годы своей учебы в Швейцарии.