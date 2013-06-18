СМИ "засекли" Лукашенко с неизвестной блондинкой, опубликовано видео

Накануне визита Александра Лукашенко в Киев, СМИ "засекли" белорусского президента с неизвестной блондинкой, которая садилась в его авто.

Они вместе ездили в одной машине, куда не пустили даже младшего сына президента Беларуси Колю, сообщает "Белсат".

По данным телеканала, во время визита в Ереван Лукашенко подошел к лимузину, но его младший сын Коля не решился сесть в отцовское авто. Охранники также не знали, что делать с Колей, один из них что-то говорил в рацию. В результате в машину сначала села неизвестная блондинка, а Колю охранники направили в другое авто.

К блондинке на заднее сиденье сел Лукашенко. На окнах автомобиля были специальные занавески, однако в тот момент они оставались открытыми. Через тонированное стекло видно, как силуэт женщины в белом платье наклоняется ко второму силуэту - Лукашенко. Шептаться в бронированном лимузине нет смысла - стекло надежно защищает от шума с улицы.

Это больше похоже на поцелуй, сообщает телеканал.

Как сообщается, эту сцену можно увидеть в сюжете Первого армянского информационного канала. Лукашенко с сыном Колей принял участие в торжествах, посвященных освящению новой церкви. Загадочная блондинка приехала туда вместе с Лукашенко в одном авто — совсем, как первая леди. Но когда появились журналисты - держалась подальше.

Журналистка одного из армянских агентств, которая присутствовала на торжестве, говорит, что рядом с Лукашенко на публике эта женщина не показывалась. Также загадочная блондинка - не публичная личность в Армении. Возможно, она прилетела из Беларуси вместе с Лукашенко.

Ранее "Главред" сообщал, что Лукашенко поклялся не передавать власть сыну Коле. По его словам, "таких, как младший сын Лукашенко, у нас миллион", и они будут продолжать то дело, "которое Лукашенко когда-то начал".

фото, видео: youtube.com