Лидеры "Большой восьмерки" не договорились по вопросу Сирии, помешала Россия

Лидеры "Большой восьмерки" на переговорах в Северной Ирландии не смогли прийти к единому мнению о будущем переходном правительстве в Сирии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванный источник, пишет РИА Новости.

Собеседник заявил, что позиция России по Сирии расходится с точкой зрения других членов "группы восьми".

Напомним, ранее западные СМИ со ссылками на мнение официальных лиц Британии писали, что заявление лидеров Большой восьмерки по сирийской проблеме может быть принято без участия России, если президент Владимир Путин не изменит своей позиции.

Среди прочего, источник сообщил также, что на обеде в честь участников саммита премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон выдвинул положения по решению сирийской проблемы, которые следует обсудить.



Они включают в себя оказание гуманитарной помощи сирийскому населению, растущую проблему исламистского экстремизма в стране, вопросы о химическом оружии, передаче власти на примере Ливии, а также создание "переходной власти" в Сирии, включая вопрос о том, кто должен войти в ее состав.



По мнению Кэмерона все эти проблемы должны быть отражены в совместном заявлении по Сирии.



"Если Путин не согласится, остальные государства (Большой восьмерки – ред.) могут пойти на принятие заявления без России", - отметил источник.



По мнению собеседника, в то время как Россия, тем не менее, продолжает поддерживать режим ее главного союзника – президента Башара Асада".