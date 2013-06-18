Сильное наводнение в Индии: жителей столицы эвакуируют, опубликованы фото и видео

В столице Индии Нью-Дели власти начали эвакуацию жителей районов, расположенных близко к реке Ямуна, из-за угрозы наводнений, передает местное телевидение.

По данным телеканала NDTV, власти города поручили к полудню, 18 июня, соответствующим службам эвакуировать все семьи, проживающие на берегах реки. К среде должны быть построены палаточные городки для их временного размещения. В воскресенье вода проникла даже в ряд терминалов международного аэропорта имени Индиры Ганди, пишет РИА Новости.

Накануне значительные объемы воды были пропущены через расположенную к северу от столицы дамбу в штате Харьана.

В этом году сезон дождей в северной Индии, в том числе в столице, начался значительно раньше, чем обычно. Ливни стали причиной оползней, наводнений, наиболее пострадали штаты Химачал-Прадеш и Уттаракханд. Число жертв стихии превышает 60 человек. Дожди вызвали разлив Ганга и ряда его притоков. Разрушены сотни домов.

Тысячи паломников и туристов не смогли попасть в священные для индусов храмы Уттаракханда, в настоящее время люди размещены в зданиях местных школ и колледжей.

Власти направили 10 вертолетов для эвакуации людей, которые из-за стихии оказались фактически заблокированными на крышах домов или на размытых дорогах. К спасательным операциям присоединились армия и ВВС.

Метеорологи сообщают, что дожди могут продлиться еще несколько дней.

Напмоним, в мае в Индии стояла адская жара. В разных регионах страны в течение двух месяцев от жары умерли 524 человека.



Cогласно неофициальной статистике, число жертв адской жары превысило 600 человек,

фото: телеканал NDTV