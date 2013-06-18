В МИД подтвердили информацию об ожогах у 22 украинских детей

МИД подтвердил информацию о том, что 22 детей, участников международного фестиваля юных талантов в Несебре (Болгария) получили ожоги стопы на раскаленной сцене и были доставлены в больницу.

Во второй половине дня 17 июня в областную больницу Бургаса попали 22 ребенка из Украины (из танцевального коллектива "Ювента", г. Кривой Рог – ред.) в возрасте от 13 до 15 лет с ожогами стоп.

После осмотра детей выяснилось, что 15 из них имеют легкую частичную степень ожогов, они не нуждались в госпитализации и получили необходимую медицинскую помощь. У остальных 7 детей - ожоги 1-2-й степени всей поверхности стопы. По информации врача, они на 2-3 дня были оставлены в больнице для продолжения лечения.

В МИД также подчеркнули, что консульское учреждение установило контакт с детьми, которые чувствуют себя хорошо и ожидают выписки. Родители детей знают о ситуации от руководителя группы.

Консульство Украины в Варне обратилось к организаторам фестиваля в Несебре, Минздраву Болгарии и Агентству по вопросам туризма Болгарии с просьбой предоставить информацию относительно причин ситуации с нагревом сцены и отсутствием контроля со стороны организаторов.

МИД Украины и консульство Украины в Варне держат дело на особом контроле.

В свою очередь, премьер Николай Азаров поручил безотлагательно обеспечить предоставление необходимой помощи украинским детям, получившим ожоги.

Напомним, группа из 22 девочек - участниц международного фестиваля попали в больницу Бургаса (Болгария) с ожогами стоп после выступления босиком на горячей сцене.



Инцидент произошел днем 17 июня. Температура воздуха составляла +35, девочки выступали босиком на сцене, которая прогрелась до +60°С.



15 девочек после перевязок и необходимых инъекций отвезли на "скорой помощи" в отель, а еще семь пострадавших госпитализированы.