Масштабное наводнение в Индии: погибли более 130 человек, опубликованы фото

Жертвами наводнений на севере Индии в штатах Химачал-Прадеш и Уттаракханд вызванных муссонными дождями, стали по меньшей мере 130 человек, еще около ста — в списках пропавших без вести, сообщает телеканал NDTV.

Как сообщалось, в этом году сезон дождей в северной Индии, в том числе в столице, начался значительно раньше, чем обычно. Ливни стали причиной оползней, наводнений.

В столице Индии Нью-Дели власти начали эвакуацию жителей районов, расположенных близко к реке Ямуна, из-за угрозы наводнений, передает местное телевидение.



По данным телеканала NDTV, власти города поручили к полудню, 18 июня, соответствующим службам эвакуировать все семьи, проживающие на берегах реки. К среде должны быть построены палаточные городки для их временного размещения. В воскресенье вода проникла даже в ряд терминалов международного аэропорта имени Индиры Ганди, пишет РИА Новости.



Накануне значительные объемы воды были пропущены через расположенную к северу от столицы дамбу в штате Харьана.



