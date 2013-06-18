Дипломатический успех "Большой восьмерки": консенсус по Сирии найден

Лидеры "Большой восьмерки" после продолжительных дискуссий приняли совместное коммюнике по Сирии, где с марта 2011 года продолжается гражданская война.

Заявление по итогам саммита в Северной Ирландии подписали все лидеры G8, вопреки опасениям, связанным с возникшими разногласиями между Россией и остальными странами, пишет ВВС.

Эксперты отмечают, что и Россия, и Запад могут интерпретировать формулировки заявления как дипломатический успех.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что политики смогли "преодолеть фундаментальные расхождения" и те, кто ожидал "войны G7 против G1", то есть семерки против России относительно сирийской проблемы, будут разочарованы.

Премьер-министр Канады Стивен Харпер выразил общее мнение, заявив, что результаты работы G8 были "намного лучше", чем ожидалось. Мало кто полагал, что его участники смогут достичь приемлемого компромисса.

"Полагаю, (договоренность по Сирии) стала очень важным шагом со стороны Путина и русских", - сказал канадский премьер по завершении переговоров.

В итоговом коммюнике, состоящем из семи пунктов, "Большая восьмерка" призвала все стороны сирийского конфликта объединить усилия в борьбе с террористами и вытеснить из страны "Аль-Каиду" и всех, кто с ней связан.

Режим Башара Асада, и повстанцев призвали принять "конструктивное участие" в мирной конференции в Женеве, которую участники саммита пообещали провести как можно быстрее.

Представители G8 согласились объединить усилия, чтобы остановить кровопролитие и гибель сирийских граждан. Согласно принятому коммюнике, Сирии будет выделена гуманитарная помощь в размере 1,5 млрд долларов.

Положение о дальнейшей судьбе сирийского президента Башара Асада, которое обсуждалось на саммите, в итоговое заявление так и не вошло.

При этом в документе подчеркивается, что лидеры "Большой восьмерки" едины в желании достичь мирного разрешения конфликта путем переговоров, в результате которых будет создано правительство "с лидерами, пользующимися доверием общества".

Наконец, G8 осудила возможное использование в ближневосточном государстве химического оружия и потребовала допустить специалистов ООН в страну, чтобы они проверили данные о применении зарина.

Напомним, ранее западные СМИ со ссылками на мнение официальных лиц Британии писали, что заявление лидеров Большой восьмерки по сирийской проблеме может быть принято без участия России, если президент Владимир Путин не изменит своей позиции.