ЧП в России: на самарском полигоне рвутся снаряды, опубликованы фото и видео

В Самарской области в поселке Чапаевск на складе боеприпасов произошло пять мощных взрывов. Начался сильный пожар, над городом образовались "грибки" от взрывов. В округе загорелся лес, службы спасения начали эвакуировать жителей из близлежащих деревень и поселков. По некоторым данным, на складах находится около 13 миллионов единиц снарядов.

"Около часа назад в полицию поступила информация о том, что на полигоне в Чапаевске взрываются боеприпасы", - сказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Самарской области Сергей Гольдштейн. Население Чапаевска и других населенных пунктов, расположенных вблизи Приволжского государственного боеприпасного испытательного полигона, в панике, передает портал Progorodsamara.ru.

В самарском Центре медицины катастроф подтвердили данные о четверых госпитализированных. Эвакуировано 250 человек.

По данным оперативного штаба, в результате взрывов госпитализированы одиннадцать человек,

пишет РИА Новости.

По сообщениям очевидцев, осколки разлетаются в стороны на несколько километров и падают на проезжающие автомобили. В нескольких домах выбило стекла. Службы спасения начали эвакуировать жителей.

Полигон был оцеплен со всех сторон, дороги, ведущие к складам, перекрыты. По данным МВД, в настоящее время на месте происшествия работают все оперативные службы, сотрудники полиции оцепили прилегающую территорию, не допуская на участок граждан, сообщает "Интерфакс".

Ранее источник в правоохранительных органах области сообщил, что в результате взрывов в районе военного полигона в Самарской области пострадал один человек. По словам местных жителей, первый взрыв произошел около 19:10 по московскому времени, второй - в 19:25. Первый взрыв был настолько мощным, что в городе Новокуйбышевске, который находится в 15 километрах от полигона, стекла в домах зазвенели, а у припаркованных автомобилей сработала сигнализация.

Как сообщили источники РБК, инцидент произошел на предприятии, где хранится тротил и ведутся работы по уничтожению боеприпасов. Сразу после первого мощного взрыва в ближайшем лесу начался пожар. На трассе "Самара-Волгоград" образовалась пробка, скорее всего, из любопытных.

В Twitter многие спутали взрывы под Чапаевском с пожаром в Самаре, где горит заброшенная казарма. Вот комментарий одного из пользователей: "Горит бывшая военная часть, ко взрывам это не имеет никакого отношения!".

фото; видео: russian.rt.com; youtube.com; Вести.ру