От взрывов снарядов на самарском полигоне пострадали около 50 человек

В результате взрывов на самарском полигоне, где рвались снаряды (ФОТО), пострадали 48 человек, которые обратились за медицинской помощью.

Об этом со ссылкой на следственное управление СК по региону сообщает РИА Новости.

"Одиннадцать человек госпитализированы, 37 после оказания медицинской помощи отправлены домой", — сказал представитель ведомства. Собеседник агентства добавил, что на месте ЧС прекратились взрывы, однако следователи еще не приступили к осмотру места происшествия.

Ранее "Главред" сообщал, что вечером во вторник, 18 июня, в Самарской области в поселке Чапаевск на складе боеприпасов произошло пять мощных взрывов. Начался сильный пожар, над городом образовались "грибки" от взрывов.

В округе загорелся лес, службы спасения начали эвакуировать жителей из близлежащих деревень и поселков. По некоторым данным, на складах находится около 13 миллионов единиц снарядов.