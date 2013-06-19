На саммите G8 Обама предложит Путину сократить ядерные ракеты

Президент США Барак Обама на саммите G8 объявит об инициативе по сокращению США и РФ арсеналов стратегических наступательных вооружений на треть и предложит президенту РФ Владимиру Путину сократить тактическое ядерное оружие в Европе.

С таким заявлением Обама собирается выступить в Берлине в среду, 19 июня, сообщает РИА Новости.

Во вторник Обама заявил на саммите G8, что Россия и США должны быть передовиками по объединению усилий, касающихся нераспространения ядерного оружия. По его словам, конструктивные отношения, основанные на сотрудничестве, "действительно могут позволить отойти от ментальности времен холодной войны и начать более тесное сотрудничество, которое должно привести к безопасности и процветанию не только США и РФ, но и во всем мире".

Действующий ныне договор об СНВ, вступивший в силу 5 февраля 2011 года, обязывает Россию и США сократить и ограничить число развернутых и неразвернутых стратегических наступательных вооружений. Начиная с 6 апреля 2011 года, в РФ и США могут проводить ежегодно по 18 инспекций. Обмен информацией о количестве вооружений происходит каждые полгода — 1 марта и 1 сентября.

По договору РФ и США намерены за 7 лет сократить суммарное количество боезарядов до 1,55 тысячи и до 800 понизить предельный уровень для развернутых и неразвернутых стратегических носителей. По данным СМИ, в арсенале США имеется 1,7 тысячи ядерных боезарядов. Белый дом рассматривает как минимум три возможных варианта снижения общего числа развёрнутых стратегических ядерных боеголовок. Первый предусматривает сокращение до 1-1,1 тысячи единиц, второй — до 700-800 единиц, третий — до 300-400 единиц.

Раннее "Главред" сообщал, что на саммите в Берлине Большая восьмерка начала войну с оффшорами, а лидеры G8 одной из главных задач назвали борьбу с уклонением от уплаты налогов.