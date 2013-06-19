Турецкий премьер похвастался победой над демонстрантами

После разгона полицией и армией антиправительственной акции в Стамбуле премьер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о победе над участниками массовых беспорядков в Турции, продолжающихся уже четвертую неделю.

Он заявил о победе правительства и народа страны в борьбе с "предателями" и "заговорщиками", сообщает Deutsche Welle.

Премьер заметил также, что демократия в стране "вновь выдержала испытание на прочность". В результате полицейских операций было арестованы по меньшей мере 130 участников протестов против турецких властей, передает агентство AFP.

По поводу арестов Эрдоган заявил, что турецкое правительство вместе с турецким народом раскрыло "заговор", который готовили "предатели" в Турции совместно с "иностранными сообщниками". По его словам, больше власти не будут проявлять "никакой толерантности" к "людям и организациям, применяющим насилие".

Ранее "Главред" сообщал, что в Турции началась забастовка профсоюзов, были задержаны 400 человек.