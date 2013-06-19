Скандал в России: нацистскому карателю хотели поставить памятник

После нацистского скандала в США, где украинца обвинили в службе в войсках СС, подобный скандал разразился в России. В подмосковном Пушкине едва не появилось два памятника 90-летнему участнику Второй мировой войны, который после попадания в плен предал Родину и перешел в ряды Вермахта.

Об этом со ссылкой на местный совет ветеранов сообщают Вести.ру

"Информация такая ходила, бывшие власти города хотели поставить Сергею Маслову памятник, на коне, он же всадником был", — рассказала участница Великой Отечественной войны Светлана Александрова.

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По ее словам, тот факт, что предатель считается героем "вызывает грусть" и у бывших защитников Родины, и у молодежи. "Необходимо провести расследование и понять, как он получил награды, как получил удостоверение", — заявила она.

Как стало известно, прокуратура настаивает на том, чтобы Сергей Маслов, являвшийся нацистским карателем, был лишен ветеранского звания и всех наград. "По запросу проверяющих генпрокуратура Республики Беларусь представила копии материалов архивного уголовного дела, согласно которым в декабре 1945 данный гражданин и ряд других лиц были приговорены за измену Родине к 10 годам лишения свободы с лишением воинского звания "лейтенант", — сообщили в пресс-службе генпрокуратуры РФ.

Ранее "Главред" сообщал, что американские журналисты разоблачили офицера СС, причастного к массовым убийствам в Украине. Он более 50 лет прожил в штате Миннесота, куда переехал сразу после окончания войны.

Фото: inosmi.ru