Германия после сильнейшего наводнения изнывает от тропической жары

В Германию после сильнейшего наводнения, охватившего юго-восточные, юго- западные и центральные районы страны, пришла тропическая жара.

Как сообщила сегодня местная метеорологическая служба, ожидается, что сегодня температура в ряде регионов ФРГ достигнет 38 градусов тепла в тени. Столь высоко ртутный столбик термометра в этом году здесь еще не поднимался, пишет ИТАР-ТАСС

Власти федеральной земли Гессен обратились к населению с предупреждением. Министр социальных дел Штефан Грюттер посоветовал гражданам "находиться в прохладных помещениях, избегать физических нагрузок, днем не открывать окна и проветривать помещения только ночью".

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Из-за жары в некоторых поездах дальнего следования отказывают кондиционеры.

Как сообщил в Берлине представитель компании "Дойче бан", установки охлаждения воздуха отказали в общей сложности в шести скоростных экспрессах и региональных поездах. В результате пассажиры вынуждены были пересаживаться в другие составы.

Метеорологи обещают похолодание уже в ближайшие дни - на смену жаре придут ливни и грозы. Ожидается, что к пятнице, 21 июня, температура воздуха в ФРГ понизится примерно на 10 градусов, сообщают германские синоптики.

Напомним, почти две недели Германия была в плену водной стихии. Ущерб от "большой воды" может составить до 12 миллиардов евро.