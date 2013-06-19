Масштабное наводнение добралось до юга Франции: опубликованы фото и видео

18 июня, мощное наводнение достигло юга Франции. Тысячи католических паломников были эвакуированы из знаменитого храмового комплекса в городе Лурд.

Причиной чрезвычайных мер послужило серьезное наводнение, затронувшее сразу несколько департаментов в этом регионе страны, пишет ИТАР-ТАСС.

"Уровень воды в святилище Богоматери превысил все прогнозы, в связи с чем был принят ряд решений во избежание инцидентов", - сообщил представитель администрации паломнического центра. В частности, отменяются намеченные на среду визиты паломников из французского города Аррас и из Италии.

"Тут буквально все залило водой, мы просили всех паломников отменить свои путешествия к нам в ближайшее время, - отметили в храмовом комплексе. - Такое явление - в целом редкость, но похожий потоп случился в октябре 2012 года. Тогда сумма убытков составила 2,5 млн евро. В этот раз может быть гораздо больше, но прежде чем давать приблизительные оценки надо дождаться, пока отступит вода".

Кроме того, целенаправленно была отключена подача электричества в основные здания комплекса, в том числе в дом епископа. Как отмечают в Лурде, главным образом все это делается из предосторожности, прежде всего с целью устранить риск коротких замыканий.

Помимо самого Лурда эвакуированы были также и постояльцы гостиниц всех близлежащих поселений, прилегающих к вышедшей из берегов реке Гав-де-По - в общей сложности более тысячи человек.

Серьезный ущерб стихия нанесла и соседнему департаменту Верхняя Гаронна, где свои дома были вынуждены покинуть также порядка тысячи человек. "Выпало небывалое количество осадков, материальные убытки крайне велики", - отмечают представители местных властей. На месте работают несколько сотен жандармов и сотрудников пожарно-спасательной службы. О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Согласно оперативной сводке национальной метеослужбы "Метео Франс", в двух департаментах - Пиренеи Атлантические и Верхние Пиренеи - на ближайшие сутки сохраняется высший, "красный", уровень тревоги в связи с угрозой мощных осадков и наводнений. Еще в 10 департаментах юго-западной части страны введен "оранжевый" режим.

Город Лурд является одним из крупнейших центров паломничества в католическом мире. Здесь находится знаменитая пещера, в которой в 1858 году местной крестьянской девушке Бернадетте Субиру явилась Богородица, повелевшая возвести на этом месте церковь. Через несколько лет чудесное явление было официально признано церковными иерархами, и с тех пор в Лурд началось массовое паломничество верующих, многие из которых находят там исцеление от тяжких болезней. Ежегодно этот пиренейский городок посещают около 6 млн человек из более чем 70 стран мира.

Напмоним, разрушительное наводнение, от которого стильно пострадали Чехия, Австрия и Швейцария, Германия, терзало Европу почти две недели.

Число жертв наводнения достигло 21-го человека.



