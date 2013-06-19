На самарском полигоне снова рвались снаряды

В Самарской области, 19 июня, ненадолго возросла интенсивность взрывов на аварийном полигоне.

Об этом сообщил представитель регионального ГУМЧС, пишет РИА Новости.

"Была некая серия взрывов, учащение взрывов", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что во вторник интенсивность взрывов была около одного в час.

Как известно, 18 июня, вечером начались взрывы на испытательном полигоне близ города Чапаевск.

По данным МЧС, из поселка Нагорный в Чапаевск было эвакуировано 6,49 тысячи человек, в том числе 825 детей и 1,8 тысячи пожилых людей.

Противоречивые данные приводятся о погибших. По данным губернатора региона, один человек погиб, тогда так региональное ГУМЧС и Следственный комитет не подтверждают эту информацию. 48 человек обратились за медицинской помощью.

Видео: Первый канал