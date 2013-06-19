На самарском полигоне снова рвались снаряды

По данным губернатора региона, один человек погиб, тогда так региональное ГУМЧС и Следственный комитет не подтверждают эту информацию.
Об этом сообщил представитель регионального ГУМЧС, пишет РИА Новости.
"Была некая серия взрывов, учащение взрывов", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что во вторник интенсивность взрывов была около одного в час.
Как известно, 18 июня, вечером начались взрывы на испытательном полигоне близ города Чапаевск.
По данным МЧС, из поселка Нагорный в Чапаевск было эвакуировано 6,49 тысячи человек, в том числе 825 детей и 1,8 тысячи пожилых людей.
Противоречивые данные приводятся о погибших. По данным губернатора региона, один человек погиб, тогда так региональное ГУМЧС и Следственный комитет не подтверждают эту информацию. 48 человек обратились за медицинской помощью.
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