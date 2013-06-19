Опубликовано видео из эпицентра взрывов под Самарой: осколками накрыло 6 машин

Во время взрывов снарядов на самарском полигоне не только пострадали около 50 человек, но и полдесятка машин, которые накрыло ударной волной и осколками от снарядов. Очевидцы даже выложили в сеть видео происшествия.

Кроме того, пострадавшие рассказали подробности ЧП, сообщает Life News.

"Все произошло совершенно внезапно, когда мы подъезжали к поселку Нагорный. Мы попали в самый очаг взрывной волны, из машины вылетели стекла, мы чудом в ней остались", - рассказала жительница Урала, вместе с супругом и двумя детьми на машине возвращавшаяся из отпуска в Анапе.

"Вместе с нами в эпицентр взрывной волны попали еще машин пять. Одна из них загорелась, был ли в ней кто-нибудь, не знаю. Все бегут, кричат, началась паника. Мы бросили свое авто и тоже побежали. Дочь Вареньку я завернула в плед и взяла на руки. А теперь мы с мужем и двумя маленькими детьми не знаем, как будем добираться домой в Челябинскую область, с собой нам удалось прихватить только телефоны", - рассказала женщина.

По имеющейся информации, в этой семье травмы - какие, пока не установлено - получили оба родителя и их трехлетняя дочь. Незначительные ранения и ожоги получили водители и пассажиры других автомобилей. "Мы ехали из Чапаевска, - рассказала пассажирка другой машины. - Вдруг услышали оглушительный взрыв. Муж тут же положил меня на сиденье, и прикрыл своим телом. Осколки от снарядов выбили стекла и прошли буквально над нами. Очнувшись после шока, мы выбежали и стали помогать раненым, собрали в свою машину людей, человек восемь, и быстро уехали".

Ранее "Главред" сообщал, что в Самарской области 19 июня ненадолго возросла интенсивность взрывов на аварийном полигоне.

Фото, видео: youtube.com