Экс-премьер Грузии прекратил голодовку в обмен на телевизор

Бывший премьер-министр Грузии, генеральный секретарь партии "Единое национальное движение" Вано Мерабишвили, находящийся в предварительном заключении, прекратил голодовку, после предоставления ему в камеру телевизора.

Об этом сообщает сообщает Грузия Online.

"После процедуры изучения заявления просьба была удовлетворена. По моей информации, к этому времени Вано Мерабишвили прекратил голодовку", - сообщила представитель Департамента по исполнению наказания Нато Гугава.

По ее словам, телевизор был установлен в камеру Мерабишвили с соблюдением всех процедур и мер безопасности.

Обычно решение о предоставлении телевизора заключенному принимается непосредственно администрацией исправительного учреждения, однако случай Мерабишвили был рассмотрен непосредственной главой министерства по исполнению наказаний, который принял решение его удовлетворить.

При этом адвокат Мерабишвили сообщил, что его подзащитный прекратил голодовку еще накануне.

"Я был сегодня у него в тюрьме, Вано Мерабишвили хорошо себя чувствует. Он прекратил голодовку, так как его требование было выполнено. Завтра ему уже будет предоставлен телевизор", - заявил Чивиашвили.

При этом другое требование Мерабишвили, об оформлении доверенности на членов его семьи для того, чтобы они могли распоряжаться его банковскими счетами, выполнено не было, этот вопрос остается открытым.

"Сейчас счета Вано Мерабишвили находятся под арестом, но когда он представил требование, это было две недели назад, счета были открытыми", - сказал защитник.

По мнению адвоката, решать этот вопрос, скорее всего, будут органы следствия.

"Скорее всего, это требование относится к органам следствия, и уж никак не к администрации тюрьмы. Администрация такими вопросами не занимается. Этот вопрос не в компетенции ни администрации тюрьмы, ни министерства, так как он не заключенный, а подследственный", - сказал защитник.

Он уточнил, что Мерабишвили находится в так называемой "матросовской тюрьме", где содержатся бывшие сотрудники правоохранительных органов или вооруженных сил.

Между тем, однопартийцы экс-премьера вывесили на фасаде центрального офиса "Национального движения" в Тбилиси огромный плакат с надписью "Свободу Вано Мерабишвили!" и объявили о начале кампании с таким требованием. Протестующие собираются разместить аналогичные плакаты и других частях города.

Вано Мерабишвили был задержан 21 мая. Ему предъявили обвинения по трем эпизодам: создание фиктивных рабочих мест для сторонников "Нацдвижения", присвоение чужого имущества и растрата средств МВД Грузии, а также превышение служебных полномочий при разгоне акции оппозиции 26 мая 2011 года.

На время следствия экс-премьер находится в предварительном заключении.