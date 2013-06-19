Убытки УЗ от пассажирских перевозок за 5,5 лет составили 34,7 млрд грн

За последние 5,5 лет, в условиях жестко регулируемых тарифов на перевозку и отсутствия государственных дотаций, убытки Укрзализныци от пассажирских перевозок составили 34,681 млрд грн. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.



"Эта сумма равнозначна закупке 140 современных скоростных поездов. Укрзализныця могла бы с их помощью в полной мере обеспечить спрос на основные направления", — отмечают в УЗ.



Убытки от пассажирского сектора традиционно покрывает сам перевозчик - за счет прибыльных грузоперевозок. При государственной дотации за перевозку по социальным ценам эти средства могли бы быть направлены на долгосрочные капитальные вложения — в первую очередь, в пассажирские перевозки.



"В свете этих убытков остро стоит вопрос и о невыполнении Закона Украины "О железнодорожном транспорте" в части обновления парка пассажирских вагонов. Если бы парк обновлялся минимум на 200-300 вагонов ежегодно, граждане Украины реально бы почувствовали новое качество пассажирских перевозок", — говорят в УЗ.



За 5 месяцев текущего года Укрзализныця получила почти 3 млрд грн. убытков от дальнего и пригородного сообщения. Кроме того, задолженность обладминистраций за льготные перевозки за 2013-й год уже составляет 179,9 млн грн.



Напомним, по сообщениям СМИ, ОАО РЖД получило в этом году от российского государства 20 млрд руб. (5 млрд грн.) на компенсацию убытков от пассажирских перевозок. В начале года Федеральная пассажирская компания (ФПК) уже получила 13 млрд руб. (3,25 млрд грн.) на субсидирование перевозок по регулируемому тарифу. Кроме того, было решено ускорить индексацию тарифов на плацкартные и общие вагоны, что дало ФПК ещё 5,1 млрд руб. (1,28 млрд грн.).



Российские железнодорожники также получили от своего правительства солидные средства на развитие высокоскоростного движения, в частности, 16-18 млрд руб. (4-4,25 млрд грн.) на проектирование высокоскоростной магистрали Москва-Казань. Стоимость объекта — 928 млрд руб. (232 млрд грн.). Всего, согласно Генеральному плану развития сети российских железных дорог, объем инвестиций на строительство высокоскоростной магистрали до 2020 г. предполагается на уровне 1,84 трлн руб. (460 млрд грн.). А до 2030 г. РЖД предлагает построить более 4000 км высокоскоростных линий и 7000 км скоростных путей.



В Украине скоростное движение развивается за средства железнодорожного ведомства: участие государства в этом проекте пока незначительно.