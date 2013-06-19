Знаменитых дизайнеров Дольче и Габбану посадили в тюрьму

Знаменитые итальянские дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана получили по 20 месяцев тюрьмы за уклонение от уплаты налогов.

Сами дизайнеры отвергали обвинения в свой адрес, передает Lenta.ru.

Отметим, что прокуратура требовала для каждого дизайнера по 2,5 года тюрьмы.

Было установлено, что Дольче и Габбана скрыли от налоговых органов совокупный доход в размере миллиарда евро.

Преступление было совершено в 2004-2005 годах.

В частности, Дольче и Габбана использовали для ухода от налогов зарегистрированную в Люксембурге компанию. Обвинение утверждало, что дизайнеры скрыли через люксембургскую фирму 200 миллионов евро, а еще по 416 миллионов каждый утаил самостоятельно.

Ранее модельеров уже пытались привлечь к ответственности за уклонение от уплаты налогов и мошенничество. Они предстали перед судом в 2011 году, но тогда были признаны невиновными.

Впоследствии Верховный суд Италии пересмотрел решение Миланского суда: было установлено, что модельеры могут быть привлечены к ответственности за неуплату налогов; обвинения в мошенничестве с них сняли.

Бренд Dolce & Gabbana, созданный в 1985 году, является одним из самых известных в мире.





