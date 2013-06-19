Ким Чен Ын совершил морскую прогулку на яхте за 7 миллионов долларов

19 июня 2013, 21:57

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын совершил морскую прогулку на роскошной яхте стоимостью в 7 миллионов долларов.

  • Ким Чен Ын совершил морскую прогулку на роскошной яхте nknews.org
  • Ким Чен Ын после морской прогулки nknews.org
  • Ким Чен Ын совершил морскую прогулку на роскошной яхте nknews.org
  • Ким Чен Ын совершил морскую прогулку на роскошной яхте nknews.org
  • Ким Чен Ын совершил морскую прогулку на роскошной яхте nknews.org

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын совершил морскую прогулку вдоль Восточного побережья страны на роскошной яхте стоимостью около семи миллионов долларов.

Об этом сообщил сайт North Korea News.

Судя по фотографии, Ким Чен Ын совершил прогулку на 29-метровой люксовой яхте производства британской компании Princess Yachts International. Судно, вероятно, было куплено недавно, в обход санкций ООН, действующих в отношении Северной Кореи, которые, в частности, запрещают ввоз в страну предметов роскоши.

Компания Princess Yahts International входит во французскую группу LVHM, которой владеет Бернар Арно. Компания LVHM – мировой лидер в производстве предметов роскоши, и ей принадлежат такие бренды, как Christian Dior, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Moët & Chandon, Hennessy и другие.

Коммерческий директор Princess Yachts International Уилл Грин предполагает, что северокорейский лидер совершил десятидневное плавание на яхте Princess 95MY, которая стоит более 7 миллионов долларов.

Журналисты, в свою очередь, предположили, что это может быть и модель 98MY, по виду практически идентичная предыдущей, но по цене превышающая ее на 2 миллиона долларов. Вместе с тем, последняя модель, украшенная интерьерами дизайна итальянского дома моды Fendi, пока недоступна для приобретения на рынке Азии.

Пока неясно, каким образом яхта могла попасть во владение Ким Чен Ына.

"С момента выпуска в продажу модели 95MY прошло несколько лет, многие проданные нами яхты сменили владельцев с помощью услуг частных компаний", - отметил директор компании.

Судя по всему, Ким Чен Ыну удалось то, в чем потерпел поражение его предшественник: в 2009 году Италия заблокировала продажу КНДР двух фешенебельных яхт, которые предназначались Ким Чен Иру, общей стоимостью более 12,5 миллиона евро.

Австрийские брокеры, пытавшиеся провести сделку, были оштрафованы, а итальянские финансовые власти изъяли яхты.

В прошлом году со ссылкой на дипломатические источники, что Ким Чен Ын ведет переговоры о покупке "двух роскошных яхт британского производства при посредничестве северокорейской торговой компании, базирующейся в Китае".

Возможно, тогда речь как раз и шла о Princess 95MY.

Семья Ким Чен Ына владеет большой территорией в городе Вонсан на северо-востоке КНДР, там располагаются сразу несколько вилл, пляжей и большая стоянка для яхт - все это можно увидеть на спутниковых фотографиях.

Продажа предметов роскоши Северной Корее была запрещена резолюцией ООН в 2006 году, принятой в ответ на испытания в этой стране ядерного оружия. Цель санкций - усложнить жизнь высшей северокорейской номенклатуры, для которой за границей закупается продукция особого качества.

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КНДР Корея яхта Ким Чен Ын
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