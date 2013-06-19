Обама пообещал на треть сократить ядерный арсенал США

Президент США пообещал сократить количество ядерных боеголовок на треть и созвать "атомный саммит".
США на треть сократят число ядерных боеголовок, которые имеющихся в арсеналах страны.
Об этом заявил президент США Барак Обама, выступая с речью у Бранденбургских ворот в Берлине, передает "Немецкая волна".
По его словам, безопасность Америки и ее союзников может быть обеспечена и в случае такого масштабного сокращения вооружений.
"Будучи президентом, я приложил еще больше усилий для того, чтобы предотвратить распространение ядерного оружия, сократить число американских ядерных боеголовок", - подчеркнул Обама.
Кроме того, в 2016 году, незадолго до окончания своих полномочий, Обама планирует также провести "атомный саммит".
"Мы создадим международные рамки для мирного использования атомной энергии, а также будем сдерживать амбиции КНДР и Ирана в атомной сфере", - пообещал президент США.