Обама пообещал на треть сократить ядерный арсенал США

США на треть сократят число ядерных боеголовок, которые имеющихся в арсеналах страны.

Об этом заявил президент США Барак Обама, выступая с речью у Бранденбургских ворот в Берлине, передает "Немецкая волна".

По его словам, безопасность Америки и ее союзников может быть обеспечена и в случае такого масштабного сокращения вооружений.

"Будучи президентом, я приложил еще больше усилий для того, чтобы предотвратить распространение ядерного оружия, сократить число американских ядерных боеголовок", - подчеркнул Обама.

Кроме того, в 2016 году, незадолго до окончания своих полномочий, Обама планирует также провести "атомный саммит".

"Мы создадим международные рамки для мирного использования атомной энергии, а также будем сдерживать амбиции КНДР и Ирана в атомной сфере", - пообещал президент США.