Голые FEMEN пытались напасть на Обаму: опубликованы фото и видео

В Берлине активистки движения FEMEN попытались прорваться к кортежу президента США Барака Обамы.

Как сообщает сайт движения, акция была организована для того, чтобы помочь освободить четырех активисток FEMEN, Амину Сбоу, Жозефин Маркман, Полин Хиллер и Маргарит Штерн, которые находятся в заключении в Тунисе.

Участницы движения, написавшие на своих телах призыв "Обама, спаси!" устроили "засаду" на пути следования кортежа американского президента, предприняли попытку прорваться к нему, но были арестованы местной полицией.



"FEMEN обращается к лидеру мировой демократии, президенту США Бараку Обаме, с заявлением о грубых нарушениях прав человека на Ближнем Востоке и просит способствовать освобождению тунисских узниц FEMEN", - говорится на сайте.

Напомним, активистки FEMEN в Тунисе были приговорены к четырем месяцам тюрьмы за непристойное поведение и нарушение общественного порядка.

Фото, видео: femen.org.