В Грузии найдены тайники с шокирующими кадрами пыток заключенных

В Грузии обнаружен тайник, в котором скрывались записи жестоких пыток заключенных в нескольких грузинских тюрьмах.

По обвинению в пытках задержаны 9 сотрудников МВД и Минобороны, пишут Вести.ру.

Оказалось, что получившие скандальную известность видеокадры пыток и издевательств над заключенными в грузинских тюрьмах — не единственное документальное свидетельство преступлений, совершенных в Грузии в период нахождения у власти партии "Единое национальное движение".

МВД объявило, что в Западной Грузии, в регионе Самегрело, обнаружены тайники с оружием, наркотиками и видеозаписями пыток и избиений. "Эти тайники были устроены под непосредственным руководством высокопоставленных руководителей бывшего МВД, — говорит руководитель пресс-службы МВД Грузии Нино Гиоргобиани. — Также изъят архив, содержащий фото и материалы относительно лиц, оппозиционно настроенных против прежних властей. Их аресты в случае победы на выборах "Единого национального движения" планировались по фальсифицированным обвинениям. Некоторые документы составлены от руки, что облегчает задачу идентификации и задержания виновных".

По факту обнаружения тайников с оружием и видеоматериалами было начато следствие. Но почти сразу же со стороны представителей прежних властей прозвучали заявления о том, что заведенное уголовное дело сфабриковано, что оно является частью кампании преследования политических оппонентов.

Чтобы избежать подобных обвинений и сделать процесс следствия максимально прозрачным, министерство внутренних дел организовало встречу с аккредитованным в Грузии дипкорпусом. Дипломатам продемонстрировали обнаруженные в тайниках материалы и ознакомили с деталями следствия. Глава МВД Ираклий Гарибашвили также сообщил о мерах, которые уже предприняты правоохранительными органами для выявления причастных к противоправным действиям. "Нам удалось идентифицировать двоих пострадавших, — рассказал он. — В результате задержаны девять человек. Двое или трое из них являются действующими сотрудниками МВД, один — сотрудник министерства обороны, двое — бывшие полицейские, еще один человек принимал непосредственное участие в насилии над заключенными".

По завершении встречи министр заявил, что, учитывая огромный общественный интерес, министерство будет регулярно сообщать о том, как продвигается следствие.

фото;видео: Вести.ру.