Обама предложил Путину сократить ядерные арсеналы

США ожидают ответа России по сокращению ядерного вооружения к сентябрю этого года.

Об этом со ссылкой на источник, близкий к администрации Обамы пишет Коммерсантъ.

По данным источника, Барак Обама в своем апрельском послании Владимиру Путину написал, что РФ и США "могли бы заключить рамочное соглашение о дальнейшем сокращении своих ядерных арсеналов" уже в этом году, и предложил анонсировать его на саммите в сентябре.

"Пока на планете будет существовать ядерное оружие, мы не сможем чувствовать себя в полной безопасности",— сказал американский президент, объявив о трех шагах, которые, по его мнению, должны приблизить мир "к глобальному ядерному нулю".

Прежде всего он призвал Россию сократить вместе с США арсеналы стратегических наступательных вооружений на треть от уровня, предусмотренного договором СНВ от 2010 года. Он обязывает РФ и США за 7 лет сократить количество боезарядов до 1550 и до 800 понизить уровень для стратегических носителей. На начало 2013 года США располагали 792 развернутыми межконтинентальными баллистическими ракетами, баллистическими ракетами на подлодках и тяжелыми бомбардировщиками. Количество таких вооружений в РФ составляло 492. При этом США располагали 1654 ядерными боеголовками на развернутых носителях, а РФ — 1480.

Обама также предложил Москве обсудить перспективы сокращения тактического ядерного оружия, выразив готовность "поработать" с союзниками по НАТО на предмет уменьшения его количества в Европе. И наконец, он твердо пообещал добиться ратификации США Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. (РФ и еще более 150 стран этот подписанный в 1996 году документ уже ратифицировали –ред.).

В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва "тщательным образом" проанализирует это предложение.

"Свои соображения мы соотнесем со своими задачами в области обеспечения нацбезопасности и укрепления мира. Анализ будет носить межведомственный характер и потребует времени", -сказал Рябков.

После дискуссии в закрытом режиме вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, общаясь с журналистами, поставил под сомнение ценность предложения президента США сократить на треть ядерные арсеналы США и России.

"Это (инициатива Обамы - ред.) означает либо не понимать сути, либо откровенно врать, блефовать, лукавить, либо демонстрировать глубокий непрофессионализм", - сказал Рогозин журналистам.

Владимир Путин на совещании в Санкт-Петербурге заявил: "Мы не можем допустить, чтобы был нарушен баланс системы стратегического сдерживания, чтобы была снижена эффективность наших ядерных сил".

Напомним, президент США Барак Обама, выступая во вторник в Берлине с речью по вопросам разоружения, заявил, что Вашингтон намерен провести переговоры с Москвой о сокращении ядерных потенциалов на треть от уровня нового договора СНВ, а также высказался за сокращение американских и российских тактических вооружений в Европе.