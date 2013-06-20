В Индии сексуальные отношения приравняли к браку

Верховный суд индийского Мадраса принял решение, согласно которому вступившие в сексуальную связь мужчина и женщина автоматически становятся мужем и женой.

Стоит отметить, что большинство жителей Индии отрицательно относится к добрачным отношениям, а судебный прецедент возник после обращения женщины, которая требовала от бывшего любовника компенсации потребовав 500 рупий в месяц на содержание их общего внебрачного ребенка, сообщает "Российская газета".

Судом было заявлено, что свадебные обряды и церемонии бракосочетания рассчитаны на сохранение общественных устоев, а не на создание семьи как таковой. Теперь как мужчина, так и женщина, могут обратиться в Семейный суд, чтобы подтвердить свой статус жены или мужа. Правда, для подтверждения сексуальных связей должны быть представлены и доказательства, самым бесспорным из которых могут быть совместные дети.

Также касается половых партнеров и норма, согласно которой в случае разрыва отношений мужчине нужно будет получить разрешение на новую "женитьбу" от бывшей возлюбленной.

У этого решения властей есть условие: сексуальные отношения должны быть добровольными и регулярными, а оба партнёра должны достигнуть совершеннолетнего возраста. Тогда, даже если они формально не состоят в браке, суд будет считать их мужем и женой. Верховный суд города Ченнаи постановил, что для создания семьи достаточно "секса по согласию".

Стоит отметить, что в случае расставания ни один из партнёров не сможет вступить в новый брак без разрешения второй стороны.

Напомним, женщины в Индии все чаще становятся жертвами насилия только из-за того, что их попросту не хватает на всех мужчин. Эта демографическая проблема привела к тому, что в Индии женщины превратились в "товар" - их похищают и продают. Не застрахованы даже замужние женщины - зачастую их вынуждают вступать в половые отношения с родственниками мужа