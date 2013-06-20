Наводнение в Испании и Франции: тысячи людей эвакуированы

Большая вода докатилась до Франции и Испании. Местные жители и туристы бегут от переполненных водой рек.

Во Франции из-за угрозы наводнения вывезли 2 тысячи человек. Сильные дожди и талый снег с Пиренейских гор заставили местные реки выйти из берегов. Известно о двух погибших.

В результате смерча, который промчался на востоке Франции, один человек пострадал.

Под ударом стихии оказался небольшой город Шатийон-сюр-Сен, передает РИА Новости.

Вихревые потоки сорвали крыши с порядка 60 домов и вырвали из земли деревья и столбы линий электропередачи. Часть построек были разрушены до основания. Обошлось без жертв, поскольку многие заранее покинули свои жилища.

Ранее из-за непогоды без света остались почти 15 тысяч потребителей электроэнергии на северо-востоке страны в департаментах Кот-д'Ор и Об. Сейчас жители начали возвращаться в свои дома после наводнений, вызванных разливом рек.

Как сообщалось, 19 июня, власти эвакуировали свыше 2,5 тыс человек из городов на юге Франции. Несмотря на принятые меры безопасности, два человека погибли. На расчистку завалов и очистку дорог от слоя ила, толщина которого местами составляет 50 см, направлены около 600 пожарных.

По прогнозам национальной метеорологической службы Франции, сильные грозы ожидаются на территории всей страны, пасмурная погода продержится вплоть до конца недели.

В то же время, паводок в Испании затопил населенные пункты и сельские угодья в северо-восточных районах. Причина - разлив крупнейшей в регионе реки Гаромы, передает НТВ.

Закрыты некоторые автотрассы, разрушен мост, без света остались около четырех тысяч человек. Из труднодоступных мест спасателям приходиться вывозить жителей на вертолетах.