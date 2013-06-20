Протесты в Турции: полиция вновь разогнала демонстрантов газом и водометами

В Турции в Анкаре продолжаются манифестации, в разгон которых турецкие силы безопасности вынуждены активно вмешиваться. Ночью полиция вновь применила к протестующим газ и водометы.

Центром противостояния стал проспект Кеннеди, выходящий на проспект Ататюрка и к посольству США. Здесь уже более двух недель по ночам возникает напряженность. Рядом парк Кугулу, где каждый вечер собираются сотни манифестантов , пишет ИТАР-ТАСС.

Как и всегда, полиция сначала применила водометы, а затем забросала протестующих гранатами со слезоточивым газом. После этого подразделения полицейского спецназа выдавливали оставшихся или укрывшихся в помещениях манифестантов. В течение нескольких часов протестные манифестации были прекращены.

В Измире утром полиция ликвидировала палаточный городок на центральной площади Гюндогду на набережной. Рано утром стражи порядка в штатском пришли к митингующим и провели переговоры, убеждая их убрать палатки и разойтись.

Власти дали митингующим подумать определенное время, но когда стало ясно, что они не уйдут с площади, полиция взяла инициативу на себя. Пытавшиеся оказать сопротивление митингующие задержаны. По имеющимся данным, это около 60 человек. Полиция вывезла их палатки с площади.

Информация о других крупных инцидентов в стране пока не поступала. В Стамбуле и многих крупных городах Турции продолжились т.н. стоячие протесты и обычные мирные митинги и шествия.

Правящая партия приняла окончательное решение относительно парка Гези в Стамбуле, из-за которого начались волнения. Было решено провести голосование о его будущем в пределах мегаполиса. Но голосование состоится только, если суд, рассматривающий правомерность строительства в районе парка комплекса исторических зданий, примет решение в пользу властей. Если он признает планы реорганизации неправомерными, то правительство, как обещало, подчинится вердикту.

Напомним, антиправительственные демонстрации, начавшиеся с протеста против вырубки стамбульского парка, идут в Турции уже 20 дней.



За это время жертвами столкновений с полицией стали уже пять человек, тысячи получили ранения.

Фото; видео: Вести.ру