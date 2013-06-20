В Латвии запретили нацистскую и советскую символику

Парламент Латвии на заседании большинством голосов в третьем окончательном чтении ввел в силу запрет использовать и распространять символику бывшего СССР, Латвийской ССР и нацистской Германии во время развлекательных, праздничных, памятных, спортивных и других публичных мероприятий.

Ранее использовать подобную символику было запрещено только во время акций, перечисленных в законе о собраниях, шествиях и пикетах. Это положение не распространялось на развлекательные, праздничные, памятные, спортивные и другие мероприятия, пишет ИТАР-ТАСС.

После инцидентов 16 марта, которые неофициально отмечают как день памяти латышского легиона "Ваффен СС", законопроект о запрете советской и нацистской символики планировалось принять в срочном порядке до Дня Победы 9 мая, однако парламентарии отменили срочный статус поправок. Принятые сегодня изменения вводят "запрет на использование, в том числе в стилизованном виде, флагов, гербов, гимнов и символики бывших СССР, ЛССР и нацистской Германии, униформ, нацистской свастики, знаков СС, советского серпа и молота и пятиконечной звезды".

В законе также предусмотрен ряд исключений, когда использование этой символики необходимо в образовательных целях и не связано с "прославлением тоталитарных режимов или оправданием их преступлений".

Поправки к закону вступят в силу после того, как их утвердит президент.

В Латвии День Победы не является официальным праздничным днем, однако многие - в первую очередь русскоязычные жители страны, которые составляют около 40 % населения.