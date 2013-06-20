В Канаде взорвался завод пиротехники: опубликовано видео

На фабрике по производству фейерверков в Канаде 20 июня произошел взрыв, после которого начался мощный пожар.

О пострадавших и раненных в результате происшествия, а также о его причинах пока ничего не сообщается, передает Lenta.ru.

Взрыв на фабрике, расположенной в 50 километрах от Монреаля, произошел в 9:00 по местному времени.

Одно из зданий фабрики сильно повреждено, а столб дыма от пожара виден за несколько километров.

На месте происшествия сейчас работают пожарные. Властям пришлось эвакуировать жителей ближайших населенных пунктов в радиусе один километр.

Сколько именно человек эвакуировано, не уточняется.

Полиция перекрыла расположенную поблизости трассу и железную дорогу. Из-за этого простаивают поезда с пассажирами, а на подъездах к фабрике образовались пробки.

Напомним, как сообщал "Главред", сегодня произошел пожар в торговом центре Донецка. Он был настолько сильным, что пожарные заранее сообщили, что не смогут спасти помещения, расположенные в здании, примыкающем к ТЦ.