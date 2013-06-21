Сильный пожар в Латвии: огонь уничтожил резиденцию президента страны

Огонь, который вспыхнул вечером в четверг в официальной резиденции президента Латвии в Рижском замке, уничтожил более 3,2 тысячи квадратных метров площади здания, в здании частично обвалилась кровля. На данный момент пожар локализован.

Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Виктория Шембеле, пишет РИА Новости.

"Уничтожено более 3,2 тысячи квадратных метров площади", — сказала Шембеле.

По ее словам, больше всего пострадала крыша здания — выгорело около 2,4 тысячи квадратных метров. На четвертом этаже здания уничтожено 600 квадратных метров площади, а на третьем — около 200 квадратных метров.

Президент Латвии временно работает в Доме Черноголовых в Риге в связи с ремонтом в его резиденции.

Сообщение о возгорании поступило в 22.21 в четверг. В Государственной пожарно-спасательной службе оценили ситуацию как серьезную, к борьбе с огнем были привлечены все доступные в Рижском регионе ресурсы, вызвана подмога из Юрмалы, а также буксир Рижского свободного порта.

Министр культуры Латвии созвала экстренное заседание Кризисного комитета в связи с пожаром.

фото;видео: Вести.ру.; youtube.com