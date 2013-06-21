Сильный пожар в Латвии: огонь уничтожил резиденцию президента страны

В официальной резиденции президента Латвии в Рижском замке, пожар уничтожил более 3,2 тысячи квадратных метров площади здания
Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Виктория Шембеле, пишет РИА Новости.
"Уничтожено более 3,2 тысячи квадратных метров площади", — сказала Шембеле.
По ее словам, больше всего пострадала крыша здания — выгорело около 2,4 тысячи квадратных метров. На четвертом этаже здания уничтожено 600 квадратных метров площади, а на третьем — около 200 квадратных метров.
Президент Латвии временно работает в Доме Черноголовых в Риге в связи с ремонтом в его резиденции.
Сообщение о возгорании поступило в 22.21 в четверг. В Государственной пожарно-спасательной службе оценили ситуацию как серьезную, к борьбе с огнем были привлечены все доступные в Рижском регионе ресурсы, вызвана подмога из Юрмалы, а также буксир Рижского свободного порта.
Министр культуры Латвии созвала экстренное заседание Кризисного комитета в связи с пожаром.
фото;видео: Вести.ру.; youtube.com