"Антифутбольный" бунт охватил Бразилию: на улицы вышли миллионы протестующих

В Бразилии на протяжении двух последних недель проходят многотысячные акции протеста. Поводом для их начала стало повышение платы за проезд в общественном транспорте в Сан-Паулу. Впоследствии акции распространились и на другие города, а круг требований протестующих значительно расширился.



Протестующие выражают свое недовольство низким уровнем жизни в стране, коррупцией и полицейским произволом. Они также протестуют против проведения в Бразилии крупных международных спортивных соревнований, считая, что выделенные на них деньги следовало бы тратить на социальные нужды.

Самые массовые за последние 20 лет акции несогласия кое-кто уже успел назвать "антифутбольним" бунтом.

В крупнейших городах страны уже отменено решение о повышении цен на общественный транспорт, которое взбудоражило людей. Однако, десятки тысяч демонстрантов и дальше выходят на улицы, протестуя против социального неравенства и коррупции, передает ТСН.

Число городов, участвующих в акции, ежедневно увеличивается, и, по последним данным, на улицы вышли более миллиона протестующих.

Протестующие утверждают, что они не против проведения в Бразилии Чемпионата мира по футболу 2014. Они - против правительственной коррупции, связанной с подготовкой к чемпионату.

Призыв легендарного бразильского футболиста Пеле прекратить протесты демонстранты просто проигнорировали.

Если манифестации не прекратятся, власти грозятся вывести на улицы военных.

О количестве пострадавших в ходе стычек не сообщается. AFP, между тем, приводит информацию об одном погибшем демонстранте, по данным агентства, он был задавлен автомобилем.



В связи с продолжающимися протестами президент Бразилии Дилма Руссефф была вынуждена отменить визит в Японию, запланированный на начало следующей недели. Подобные действия могут означать, что власти страны серьезно обеспокоены ситуацией.

Как сообщают бразильские СМИ, протестующие в бразильском городе Салвадор закидали камнями два микроавтобуса ФИФА, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел, когда микроавтобусы проезжали мимо отеля Hotel Sheraton, где остановились члены ФИФА. Протестующие также разбили одно из окон гостиницы.

Ранее в четверг в Салвадоре прошел матч Кубка Конфедераций между командами Нигерии и Уругвая. Участники акции протеста попытались подойти к стадиону, но были остановлены полицейскими.

17 июня, акции против повышения цен на проезд в общественном транспорте и больших трат на проведение Кубка Конфедераций по футболу прошли в 11 городах, в том числе и в столице страны - Бразилиа. Бразильцы также в целом недовольны политикой правительства и, в частности, недостаточным финансированием образования и здравоохранения.

видео: ТСН